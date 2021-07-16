رئيس الوزراء يطلب من الحكومات المحلية تحديد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص

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طلب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" من الحكومات الإقليمية أن تقيد التجمعات الخاصة بما لا يزيد عن أربعة أشخاص، لتجنب إرباك المواطنين.ووجه رئيس الوزراء الدعوة اليوم الجمعة خلال الاجتماع الحكومي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، في ضوء فرض المناطق الواقعة خارج العاصمة للقيود الخاصة بها على التجمعات الخاصة، على الرغم من أنها تطبق مستوى أخف من التباعد الاجتماعي.وتخضع منطقة سيول الكبرى حاليا للمستوى 4 وهو الأعلى، حيث يتم تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص قبل الساعة 6 مساء وبشخصين بعدها. لكن المناطق الأخرى تضع قيودا أخرى مثل 4 أو 6 أو 8 أشخاص، مما قد يسبب بعض الالتباس وفقا لرئيس الوزراء.كما قال "كيم" إن الحكومة ستضطر إلى فرض قيود أقوى على التجمعات الخاصة بعد الساعة 6 مساء في المناطق خارج العاصمة، إذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع.وانتقد "كيم" بعض الكنائس التي تعتزم إقامة الأنشطة وجها لوجه رغم المخاوف العامة، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن أي أعمال قد تعرض مجتمعهم للخطر.