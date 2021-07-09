إحضار جميع عناصر وحدة تشونغ هي البحرية إلى البلاد باستخدام طائرة نقل عسكرية

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بعد أن شهدت وحدة "تشونغ هي" البحرية الكورية، التي تعمل حاليا في مياه خليج عدن بإفريقيا، 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، تُخَطط الحكومة الكورية لإحضار جميع عناصر الوحدة إلى البلاد على متن طائرة نقل عسكرية، بِغَضِّ النظر عن تأكيد إصابتهم بالفيروس.جاءت هذه الخطة بسبب المخاوف بشأن الانتشار السريع للفيروس داخل سفينة الوحدة، حيث يوجد في السفينة أكثر من 300 شخص غير مُطَعَّم بلقاح كورونا، وتوجد العديد من الأماكن المغلقة ومرافق التهوية المتصلة.وطبقا لمصادر عسكرية متعددة اليوم الجمعة، أبلغ قائد وحدة "تشونغ هيه" أُسَرَ جنودها بهذه الخطة، حيث قال إن الوحدة تدرس اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الجنود عن طريق إحضارهم جميعًا للبلاد على متن طائرة نقل للقوات الجوية.وأضاف قائد الوحدة أنه سيتم اتخاذ تلك التدابير في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى احتمال عودتهم للبلاد خلال الأسبوع القادم.وتَبَيَّنَ أنَّ الحكومة الكورية تُجرِى حاليا مشاورات مع بعض الدول الإفريقية للحصول على موافقتها باستخدام مطارها لهبوط طائرة نقل عسكرية كورية لإحضار الجنود الكوريين.وتُخَطِّطُ الحكومة أيضا لإرسال قبطان وعناصر ضرورية لتشغيل سفينة الوَحدة لإحضار السفينة للبلاد.ومن المُتَوَقَّع أن يتم استخدام طائرتين إحداهما للتَزويد بالوقود جوا، والأخرى طائرة نقل من طراز "كي سي-330" لِنَقل الجنود الكوريين.