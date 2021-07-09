كوريا تضيف الإمارات إلى قائمة الدول المنتشر فيها طفرات كورونا المتحورة

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قررت الحكومة الكورية إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول التي تنتشهر فيها طفرات متحورة من فيروس كورونا.ويشار إلى أن جميع الوافدين من الدول المدرجة على القائمة يجب عليهم الخضوع للعزل الذاتي بعد دخولهم لكوريا الجنوبية بغضِّ النظر عن تلقيهم لقاحات كورونا.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث اليوم الجمعة إنه قد تم إدراج الإمارات كدولة تنتشر فيها طفرات متحورة من فيروس كورونا، حيث سيتم بموجب القرار وقف إصدار شهادة الإعفاء من العزل الذاتي للوافدين من الإمارات اعتبارا من اليوم، حتى ولو تلقوا لقاحات كورونا.وأشار المقر المركزي إلى أنه تم تأكيد 10 حالات إصابة بفيروس كورونا من القادمين من الخارج ضمن الذين تلقوا اللقاحات في بلادهم وتم إعفاؤهم من العزل الذاتي.ومن بين هؤلاء 10 مصابين بالفيروس، 8 من الإمارات، و1 من كل من أوغندا والمجر.وبهذا، أصبح عدد الدول المدرجة في قائمة الدول التي تنتشر فيها طفرات فيروس كورونا 22 دولة.