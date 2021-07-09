قمة افتراضية لمنظمة أبيك لمناقشة احتواء فيروس كورونا

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تستضيف نيوزلاندا اليوم الجمعة قمة استثنائية لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".تُعقَدُ هذه القمة بطريقة افتراضية عبر الفيديو بناء على اقتراح عرضته نيزلاندا، وهي الدولة الرئيسة لمنظمة "آبيك" لهذا العام، لمناقشة التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا قبل انعقاد قمة "أبيك" في شهر نوفمبر القادم.وسيحضر قمة اليوم عدد من قادة الدول الآسويية والباسيفيكية، بمن فهيم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء "كيم بو كيوم".وسيتم في ختام القمة إصدار بيان يتعلق بالتغلب على الأزمة الصحية وتعجيل الانتعاش الاقتصادي في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ.وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" يوم الاثنين الماضي إن القمة الاستثنائية لأبيك ستناقش سبل التغلب على جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة عانت أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.وتضم منظمة "آبيك" التي تم تأسيسها عام 1989، في عضويتها 21 دولة في آسيا والمحيط الهادئ.