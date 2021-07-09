الحكومة تراجع تأثيرات ضريبة كربون أوروبية جديدة على كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قامت الحكومة الكورية بمراجعة تأثيرات ضريبة كربون يفرضها الاتحاد الأوربي على الحدود لواردات تتسبب بانبعاثات الكربون مثل الألمنيوم والفولاذ.وقد عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الخميس اجتماعا عبر الفيديو مع ممثلي شركات الصلب والألمنيوم الكورية، وناقشتْ معهم التدابير لمواجهة تداعيات ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة للصناعات الكورية.وقد وضعت المفوضية الأوربية يوم الأربعاء الماضي خططًا تَفْرِض فيها أولَ ضريبة كربون على الحدود لواردات تتسبب بانبعاثات الكربون.وبموجب هذه الخطط، سيقوم الاتحاد الأوربي بفرض رسوم ضريبية على المنتجات التي يستوردها حسب كمية الكربون التي تضمها المنتجات وبناء على نظام تداول الانبعاثات للاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن يتم فرض ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة على خمسة قطاعات شديدة التلويث، وهي الفولاذ، والأسمنت، والأسمدة، والألمنيوم، والكهرباء، اعتبارا من بداية عام 2023، وسيتم تطبيق الضريبة على جميع واردات الاتحاد الأوربي بدءًا من عام 2026.ومن المتوقع أن تتأثر شركات الفولاذ والألمنيوم الكورية من خطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة الكربون الجديدة.وقال مسؤول في وزارة الصناعة إن الوزارة ستقوم بمراجعة ضريبة الكربون التي قررت بعضُ الدول فرضَها، وستضع التدابير المختلفة لدعم الشركات التي سوف تتأثر من تلك الضريبة.