تأكيد إصابة عضو كوري في اللجنة الأولمبية الدولية بفيروس كورونا عند وصوله لليابان

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ثبتت إصابة عضو كوري جنوبي في اللجنة الأولمبية الدولية بفيروس كورونا بعد وصوله إلى اليابان لحضور دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، يوم السبت.وصرح "ريو سُنغ مين"، رئيس الاتحاد الكوري لتنس الطاولة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق بعد هبوطه في مطار "ناريتا" الدولي. وقال "ريو" إنه نُقل على الفور إلى منشأة للعزل.كما أشار عضو اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه قد اختبر سلبيا يوم الجمعة قبل مغادرته إلى اليابان وتم تطعيمه بالكامل. وأضاف أنه لا تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق.وقد أفاد موقع أخبار الألعاب الأولمبية "إنسايد ذا غيمز" بأن "ريو" أصبح أول عضو في اللجنة الأولمبية الدولية تثبت إصابته بفيروس كورونا في اليابان قبل انعقاد الألعاب الأولمبية.وبذلك قد يفوّت "ريو" حضور الألعاب الأولمبية على الرغم من أنه كان من المقرر أن يحضرها كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس للاتحاد الكوري لتنس الطاولة.