الحكومة الكورية تحظر التجمعات الخاصة لأكثر من 4 أشخاص خارج منطقة العاصمة

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تشديد الحظر على التجمعات في المناطق خارج منطقة العاصمة، حيث لا تزال البلاد تشهد أكثر من ألف حالة إصابة يوميا.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" هذا القرار خلال اجتماع عقد بعد ظهر أمس الأحد. وبدءا من اليوم الاثنين، سيتم حظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد.وكانت منطقة سيول الكبرى، التي تقع حاليا تحت المستوى الرابع الأعلى من التباعد الاجتماعي، قد حددت الاجتماعات الخاصة بأربعة أشخاص قبل الساعة 6 مساء، وباثنين بعد الساعة 6 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي.ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل حظر التجمع، بما في ذلك المدة التي سيتم فيها فرض هذا الإجراء الجديد. وقدم رئيس الوزراء الشكر للحكومات المحلية لموافقتها على الإجراء الجديد، الذي يجيء وسط زيادة السفر خلال موسم العطلة الصيفية.