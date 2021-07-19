كوريا ترسل طائرات عسكرية لإعادة مصابين بفيروس كورونا في وحدة مكافحة القرصنة

Photo : YONHAP News

أرسلت كوريا الجنوبية طائرتيْن من طائرات النقل الجوي لإعادة جميع أفراد وحدتها البحرية لمكافحة القرصنة في المياه الواقعة قبالة السواحل الإفريقية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا على مدمرة تابعة لها.وبحسب وزارة الدفاع في سيول، غادرت ناقلتان جويتان متعددتا الأدوار من طراز "كيه سي- 330 سيغنوس" البلاد في الساعة 4 من مساء أمس الأحد.وسوف تنقل الطائراتان ضمن مهمة سميت بـ"عملية الواحة"، جميع عناصر الكتيبة 34 من الوحدة، والبالغ عددهم 301.وقالت الوزارة إن حوالي 200 شخص قد تم تطعيمهم بالكامل، من بينهم 148 جنديا بديلا و13 من أفراد الحجر الصحي والعاملين الطبيين، موجودون على متن الناقلتين، وسوف يقومون بنقل أفراد الخدمة على متن المدمرة البحرية "مون مو العظيم"، ثم تطهير المدمرة.وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الخدمة في تلك الوحدة قد ارتفع إلى 68 مصابا حتى أمس الأحد.