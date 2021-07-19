بدء قبول حجوزات لقاحات كورونا لمن هم في أوائل الخمسينيات في كوريا

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ستبدأ كوريا الجنوبية في قبول الحجوزات الخاصة بلقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الأشخاص في أوائل الخمسينيات من العمر اعتبارا من اليوم الاثنين.ووفقا لفريق التطعيم التابع للحكومة، يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 53 و54 عاما إجراء الحجوزات بدءا من الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين، بينما يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و52 عاما القيام بذلك بدءا من الساعة 8 من مساء الغد الثلاثاء، ويمكن لأي شخص في الخمسينيات من العمر أن يقوم بالحجز في الفترة من الأربعاء إلى السبت.وسيتم إجراء التطعيمات في مراكز التطعيم والمؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 16 إلى 25 أغسطس.وسوف تبدأ كوريا الجنوبية أيضا في تطعيم حوالي 632 ألفا من كبار السن والمدرسين في المدارس الثانوية اعتبارا من اليوم الاثنين.ويشمل الطلاب المؤهلون الطلاب الأكبر سنا في المدارس الثانوية وأولئك الذين سيخضعون لامتحان القبول في الجامعات لهذا العام. كما يشمل المؤهلون أيضا مدرسي المدارس الثانوية ومسؤولي التعليم في جميع أنحاء البلاد، بمن في ذلك الموظفون الإداريون ومعلمو اللغات.وسوف تتلقى هذه المجموعة لقاحات فايزر في مراكز التطعيم حتى يوم 30 يوليو.