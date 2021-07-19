رفع التباعد الاجتماعي في كانغ ننغ إلى المستوى 4 وفي جيجو إلى المستوى 3

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قررت السلطات الصحية الكورية رفع مستويات التباعد الاجتماعي لجزيرة جيجو ومقاطعة كانغ وان وسط حدوث طفرات في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.وقالت السلطات الصحية الكورية أمس الأحد إن جزيرة جيجو ستكون في المستوى الثالث من نظام التباعد الاجتماعية بدءا من اليوم الاثنين، وهو أعلى من المستوى الثاني الحالي، في حين سيتم رفع مستوى التباعد في مدينة كانغ ننغ بمقاطعة كانغ وان بمقدار درجة واحدة إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في النظام.ويذكر أن مدينة كانغ ننغ هي أول منطقة خارج العاصمة تخضع لأقصى القيود، بعد أن تم وضع منطقة سيول الكبرى تحت المستوى الرابع الأسبوع الماضي.وحتى يوم أمس الأحد، أصبحت ثلاث مناطق غير منطقة العاصمة، بما في ذلك مدينة سيجونغ ومقاطعة شمال جولا، تحت المستوى الأول، بينما صارت 13 منطقة بما في ذلك ديجون وكوانغ جو وبوسان تحت المستوى الثاني.