ارتفاع معدل تكاثر فيروس كورونا في كوريا إلى 1,32

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ارتفع معدل تكاثر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1,32 نقطة وسط الانتشار السريع للفيروس في منطقة سيول الكبرى وكذلك أجزاء أخرى من البلاد.وقال وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ريه" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة وصلت إلى ما معدله ألف و349 حالة يوميا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 36 في المائة مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأضاف أن معدل تكاثر الفيروس سجل 1,32 نقطة في الأسبوع الماضي، مقارنة بـ1,24 نقطة في الأسبوع الأسبق.وقد ظل المعدل أعلى من نقطة واحدة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.ويشير هذا المعدل إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصيبهم مريض واحد، حيث تدل القراءة فوق نقطة واحدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة.وقال المسؤول أيضا إن واحدة من بين كل ثلاث حالات هي متغير دلتا شديد القابلية للانتقال.