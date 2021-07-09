نائب وزير الخارجية الكوري في زيارة إلى الولايات المتحدة

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النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ مون" يقوم بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.وفي أثناء إقامته في واشنطن سيُجرِي "تشيه" سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، ويبحث معهم إجراءات المتابعة لما تم التوصُّل إليه في القمة الكورية الأمريكية التي عُقِدت في شهر مايو الماضي.ومن بين المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها في تلك اللقاءات، الشراكة العالمية للقاحات، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز شبكة توريد أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية عالية السعة، وربط السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية مع الدول الجنوبية والإستراتيجية الأمريكية لتقوية نفوذها في المحيطين الهندي والباسيفيكي.وسيشارك نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" في المنتدى الاقتصادي الكوري الأمريكي الرابع الذي سيُعقد يوم الأربعاء القادم، حيث سيُلقِي كلمة حول التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي يقود إلى التعافي وإعادة تخطيط النظام العالمي.