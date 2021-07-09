الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على توسيع حجم الدعم لأصحاب الأعمال الصغيرة

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اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين على توسيع حجم الدعم المُقدَّم لأصحاب الأعمال الصغيرة جرَّاء زيادة خسائرهم المالية الناجمة عن رفع مستوى التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة.وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل" إن التعويض الإضافي عن الخسائر أصبح أمرًا لا مفرَّ منه، حيث تدهورت ظروف الحجر الصجي بشكل كبير منذ تقديم مشروع الميزانية التكميلية.ويُشار إلى أن مشروع الميزانية التكميلية يقضي بتعويض الخسائر المالية بقيمة 9 ملايين وون على الأكثر لأصاحب الأعمال الصغيرة، حيث تخطط الحكومة والحزب الحاكم لزيادة القيمة وتوسيع نطاق الذين سيستفيدون من التعويض.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن الحكومة سترفع قيمة التعويض لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعانون من صعوبات مالية.وتخطط الحكومة تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأعمال الصغيرة اعتبارا من يوم السابع عشر من أغسطس بعد المصادقة البرلمانية على مشروع الميزانية التكميلية.ويرى الحزب الحاكم أن زيادة حجم الميزانية التكميلية البالغة حاليا 33 تريليون وون سيكون أمرا لا مفر منه لتقديم المزيد من الدعم المالي لأصحاب الأعمال الصغيرة.