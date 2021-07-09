متسلق كوري من متحدي الإعاقة يتسلق الهمالايا دون أصابعه العشرة

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نجح المتسلق الكوري "كيم هونغ بين" رغم الإعاقة في أصابعه، في تَسَلُّق قمة "برود بياك" وهي إحدى قمم سلسلة جبال الهمالايا.ويصل ارتفاع القمة إلى 8 آلاف و47 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهي تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أعلى الجبال في العالم.بهذا، استطاع "كيم" تسلُّق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهملايا التي يتجاوز ارتفاع كلٍ منها 8 آلاف متر، بعد أن بدأ التحديات عام 2006.ووصل المتسلق "كيم" إلى قمة "برود بياك" بعد أربعة أيام من مغادرته المُخَيَّم الأساسي الأول الذي يقع على ارتفاع 4 آلاف و800 متر، يوم الرابع عشر من يوليو الجاري.وقال "كيم هونغ بين" إنه يواجه دائما صعوبات كبيرة عندما يصل إلى المرتفعات.ويعد "كيم" مثالا نموذجيا لانتصار الإرادة الإنسانية.وقد أصيب بقضمة الصقيع في أصابعه نتيجة لتعرُّضه لحادث أثناء التسلق عام 1991، وهو في السابعة والعشرين من العمر، مما أدى إلى بتر أصابعه العشرة.وعاش "كيم" لفترة من الإحباط الشديد، لكنه بدأ محاولته لتسلق الجبال مرة أخرى باستخدام القفازات الخاصة وبعض الأدوات المساعدة.وأخيرا، تمكن "كيم" من تسلق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهمالايا خلال الـ16 عاما الماضية، مُتغلبًا على إعاقته.