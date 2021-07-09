الدفعة الرئيسية للوفد الأولمبي الكوري تتوجه إلى طوكيو

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غادرت الدفعة الرئيسية للوفد الأولمبي الكوري سيول اليوم الجمعة متوجهة إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستُفتتح يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري.وتتكون الدفعة الرئيسية من 69 شخصا، منهم 41 رياضيا في رمي السهام، والجمباز، وكرة الطاولة، والمبارزة، والدراجات، والفروسية.وبعد وصولهم إلى مطار ناريتا بطوكيو، توجَّه أعضاء الوفد الكوري إلى القرية الأولمبية بعد خضوعهم لإجراءات الدخول ذات الصلة بفيروس كورونا.ويهدف الوفد الأولمبي الكوري المُكَوَّن من 232 رياضيا و122 مسؤولا إلى الفوز بـ7 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية لاحتلال المرتبة العاشرة من بين الدول المشاركة وذلك للدورة الخامسة على التوالي.