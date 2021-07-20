استمرار موجة الحر في جميع أنحاء كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تستمر موجة الحرارة العالية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية طوال اليوم الثلاثاء، بحيث تصل درجات الحرارة خلال النهار في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية إلى ما فوق 34 درجة مئوية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم توسيع التنبيه الذي صدر في البداية من الموجة الحارة لمناطق معينة، ليصبح تحذيرا يشمل معظم أنحاء البلاد بسبب توسع نظام الضغط العالي في شمال المحيط الهادئ. وأضاف التقرير أنه تمت ترقية بعض التنبيهات بشأن موجات الحر في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية إلى تحذير من موجة الحر.ويذكر أنه يتم إصدار هذا التحذير عندما يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار 35 درجة مئوية لمدة يومين على الأقل، بينما يتم إصدار التنبيه عندما يكون من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى 33 درجة لمدة يومين أو أكثر. ومن المتوقع أن تسجل معظم المناطق في كوريا اليوم الثلاثاء درجات حرارة قصوى تبلغ 32 درجة أو أعلى في فترة ما بعد الظهر.وأشار التقرير إلى أنه اعتبارا من اليوم، ستدخل كوريا تحت ما يسمى بـ"القبة الحرارية"، وهي ظاهرة تنشأ عندما يحوم نظام الضغط العالي الحار والرطب في شمال المحيط الهادئ تحت نظام الضغط العالي التبتي الحار والجاف في طبقة الستراتوسفير العليا.