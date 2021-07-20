تفوق مرشحين ديمقراطيين على المدعي العام السابق في سباق الترشح للانتخابات

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أظهر مسح جديد أن اثنين من المرشحين الرئاسيين البارزين في الحزب الديمقراطي الحاكم قد تفوقا على المدعي العام السابق "يون صوك يول" في سباق افتراضي بين المرشحين.وفي الاستطلاع الذي أجرته "هان كيل ريسيرش" على ألف و15 من المواطنين الكوريين البالغين يومي السبت والأحد، وأعلنت نتائجه أمس الاثنين، حصل "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" على 44 بالمائة من التأييد مقابل 34,9% لـ"يون صوك يول". ويشار إلى أن هذا الفارق البالغ 9,1% خارج هامش الخطأ في الاستطلاع.وفي سباق افتراضي آخر ثنائي الاتجاه، تفوق "لي ناك يون" رئيس الحزب الديمقراطي السابق على "يون" أيضا، وإن كان ذلك ضمن هامش الخطأ، حيث حصل على 41,5% من التأييد، بينما حصل "يون" على 37,8%.وفي سباق افتراضي متعدد الاتجاهات، تقدم "لي جيه ميونغ" على الاثنين الآخريْن حيث حصل على 27,1%، بينما حصل "يون صوك يول" على 19,7%، و"لي ناك يون" على 14,6%. وقد تم إجراء الاستطلاع الأخير بتكليف من محطة "إم بي سي"، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%.