سوغا يأمل في استئناف التواصل مع كوريا الجنوبية

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قال رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" أمس الاثنين إنه يأمل في استئناف التواصل مع كوريا الجنوبية من أجل استعادة العلاقات الصحية بين البلدين.وجاءت تصريحات شوغا للصحفيين بعد أن أعلن المكتب الرئاسي في سيول أن الرئيس "مون جيه إين" قرر عدم زيارة اليابان لحضور أولمبياد طوكيو.وأكد سوغا مجددا أنه سيستقبل مون بلطف دبلوماسي إذا قام بزيارته، موضحا أنه أعطى أهمية لأمنيات المكتب الرئاسي في سيول لليابان بنجاح دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. وقال رئيس الوزراء الياباني إنه يأمل في استئناف التواصل بشكل صحيح مع حكومة كوريا الجنوبية بناء على موقف اليابان الثابت من أجل استعادة العلاقة الصحية بين البلدين.وفيما يتعلق بتصريحات دبلوماسي ياباني بشأن الرئيس مون، قال سوغا إن التعليقات كانت "غير لائقة ومؤسفة للغاية". وكان "هيروهيسا سوما" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية، قد وصف مون بأنه "يلعب مع نفسه" في أثناء حديثه عن رغبة رئيس كوريا الجنوبية في الاجتماع مع شوغا ومناقشة تحسين العلاقات الثنائية.