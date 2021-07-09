طائرة عسكرية كورية تتجه إلى سيول وعلى متنها أعضاء وحدة تشونغ هيه

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توجهت طائرة عسكرية إلى سيول أمس الاثنين محملة بأفراد من وحدة مكافحة القرصنة الكورية الجنوبية تشونغ هيه التي كانت متمركزة في المياه قبالة إفريقيا.وقالت وزارة الدفاع إن الناقلة الجوية "كيه سي-330 سيغنوس" متعددة الأدوار قد غادرت مطارا محليا أمس الاثنين وعلى متنها أفراد من الوحدة 34. وأوضح مسؤول بالوزارة أن ناقلة أخرى ستقلع في غضون ساعتين تحمل بقية البحارة، ومن المتوقع أن يصلوا إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء.وقد أرسلت كوريا الجنوبية الناقلتين الجويتين لإعادة جميع أفراد الوحدة البالغ عددهم 301 فرد بعد تفشي فيروس كورونا بينهم بشكل جماعي، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 247. وقالت وزارة الدفاع إنها جهزت مؤسسات طبية ومنشآت للعلاج والحجر الصحي للبحارة.