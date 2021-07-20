فقدان متسلق كوري جنوبي معاق بعد بلوغه قمة جبل

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اختفى متسلق كوري جنوبي معاق بعد أن نجح في تسلق آخر قمم الجبال الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر. وقد وصل "كيم هونغ بين" إلى قمة جبل "كاراكورام" على الحدود بين باكستان والصين أول من أمس الأحد بالتوقيت المحلي، ليصبح أول شخص معاق في العالم يحقق هذا الإنجاز.ووفقا لاتحاد جمعيات جبال الألب الآسيوية، فُقد كيم يوم أمس الاثنين في أثناء نزوله. وقال رئيس الاتحاد "لي إين جونغ" إن المتسلقين الأجانب في المنطقة حاولوا إنقاذه لكنهم فشلوا. وأضاف أن "كيم"، الذي كان قد فقد كل أصابعه خلال تسلقه جبل "دينالي" قبل 30 عاما، أرسل إشارة استغاثة صباح أمس الاثنين، ووصل متسلقون روس قريبون إلى المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من المساعدة. ووفقا لإحدى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتسلق في حوالي الساعة 5 من مساء نفس اليوم، سقط "كيم" في شق ولم يتمكنوا من الوصول إليه.وطلبت سفارة كوريا الجنوبية في باكستان على الفور التعاون من السلطات المحلية في جهود إنقاذه. وقال مسؤول في السفارة الكورية في باكستان إنه سيتم تعبئة مروحيات عسكرية باكستانية للبحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء إذا سمح الطقس بذلك.