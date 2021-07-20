البرلمان الكوري يبدأ مداولات بشأن مشروع قانون الميزانية الإضافية

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ستبدأ لجنة برلمانية فرعية مداولات بشأن مشروع قانون الميزانية الإضافية للحكومة البالغ حجمها 33 تريليون وون.وسوف تجري اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخاصة بالميزانية والحسابات في البرلمان الكوري مراجعاتها لمدة يومين.ومن المتوقع أن يتصادم الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي والحكومة، بشأن تقديم مساعدات الإغاثة من فيروس كورونا إلى جميع المواطنين. ومن المرجح أيضا أن تناقش الأحزاب المتنافسة تحرك الكتلة الحاكمة لزيادة المساعدات بشكل حاد للشركات الصغيرة وتوسيع الميزانية الإضافية.وتخطط اللجنة لتمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية يوم الخميس بعد إجراء المداولات.