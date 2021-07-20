كوريا تسجل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف ألف و278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، ليظل عدد الإصابات اليومية في مستوى أعلى من ألف لمدة أسبوعين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الإصابات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس الاثنين رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 180 ألفا و481 حالة.وارتفعت الحصيلة اليومية بشكل طفيف عن اليوم السابق وبقيت في نطاق 1200 لليوم الثاني على التوالي. ويعد هذا أعلى رقم يتم الإبلاغ عنه في أيام الثلاثاء، ليحل محل الرقم القياسي السابق البالغ ألفا و150، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الثلاثاء الماضي.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك ألف و242 حالة إصابة محلية المصدر، و36 حالة إصابة بين الوافدين من الخارج.