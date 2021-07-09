بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.5%

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رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.وذكرت وزارة المالية الكورية أن البنك الآسيوي توقع في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري هذا العام إلى 4%، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي.وأضافت الوزارة أن السبب في قيام البنك الآسيوي بإجراء تعديل على توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي الكوري يرجع إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في المرافق الإنتاجية استعدادا للاقتصاد الرقمي، وزيادة الصادرات الكورية من أجهزة المعلومات والاتصالات ومعدات النقل، بالإضافة إلى زيادة الطلب لدى القطاع المدني.كما قام بنك التنمية الآسيوي برفع توقعاته بمعدل ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية لهذا العام بنسبة 0.5% أيضا، من 1.3% إلى 1.8%.وتوقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3.1% في العام القادم، ومعدل ارتفاع الأسعار إلى 1.6%.وتوقع أيضا أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي لـ46 دولة نامية في آسيا إلى 7.2% هذا العام، بانخفاض نسبته 0.1% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي.