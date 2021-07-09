الرئيس مون يعرب عن أسفه لعدم تحقيق زيارته لطوكيو وقمته مع سوغا

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أسفه لعدم تحقيق زيارته لليابان وإجراء قمته مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" على هامش أولمبياد طوكيو، وأصدر تعليماته لمواصلة المشاروات على مستوى العمل مع الجانب الياباني لتحقيق ذلك.وقال "بارك سو هيون" مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات العامة خلال ظهوره في برنامج إذاعي للكي بي إس اليوم الثلاثاء إن الرئيس "مون" يأمل في خلق جو ملائم لعقد قمة كورية يابانية قبل انتهاء فترة رئاسته.وقد أعلن مكتب الرئاسة الكورية أمس الاثنين أن الرئيس "مون" قرر عدم زيارة اليابان، حيث لا يتوقع تحقيق إنجازات مُرضِية في محادثات القمة المقترحة.وقال "بارك" إن سيول وطوكيو أجريتا مفاوضات حول القضايا الثنائية العالقة التي سيتم تناولها في القمة الكورية اليابانية المقترحة، منها الخلافات حول القضايا التاريخية، وقيود اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية، وخطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في تلك المفاوضات، لكن ذلك لم يكن كافيا لإبلاع الشعب الكوري.