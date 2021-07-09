تحذير من انقطاع التيار الكهربائي جراء زيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر الشديد

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قام أحد المطاعم مؤخرا بزيادة عدد مكيفات الهواء فيه لأن تشغيل مكيفات الهواء طوال اليوم لا يكفي لتبريد الهواء داخل المطعم.وقالت مديرة المطعم "كيم هيون جين" إن مطعمها يبذل قصارى جهده لتبريد الهواء، لكن الزبائن يشعرون بالحرارة رغمًا عن ذلك، وهو أمر صعب.وزاد أيضا استخدام مُكيفات الهواء في المنازل العادية، بسبب زيادة الوقت الذي يقضيه الناس في المنازل نتيجة لتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي، والليالي الاستوائية التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة.وقالت "بيك هيون جو" المواطنة في مدينة سوان إنها تفتح مُكَيِّف الهواء فور استيقاظها من النوم في الصباح، ويظل المكيِّف يعمل حتى تنام في الليل.والشيء الأسوأ من ذلك هو زيادة استهلاك الكهرباء في المصانع.وتقوم إحدى الشركات التي تنتج قطع غيار أجهزة تبريد الحرارة، بتشغيل مصنعها لمدة 12 ساعة يوميا دون انقطاع، نتيجة لزيادة زاد تشغيل المصنع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.وقال "كوان جيه سونغ" الباحث في الشركة إن تقليل حجم استهلاك الكهرباء يؤثر على عملية الإنتاج، ولذلك من الصعب علينا تقليل الاستهلاك الكهربائي.ومن المتوقع زيادة حجم استهلاك الكهرباء خلال هذا الأسبوع الذي يُتَوَقَّع أن ترتفع فيه درجة الحرارة، حيث يحذر الخبراء من احتمال تَعَرُّض البلاد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي مثلما حدث قبل 10 سنوات.وتخطط الحكومة لإعادة تشغيل ثلاث محطات للطاقة النووية تم تعليق تشغيلها لعملية الصيانة لتأمين الاحتياطيات الكهربائية.