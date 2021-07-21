اجتماع بين كوريا واليابان على مستوى نائب وزير الخارجية

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان اجتماعا لنواب وزيري الخارجية في طوكيو أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان سيول أن الرئيس "مون جيه إين" لن يزور اليابان لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا الأسبوع.وخلال المحادثات، شكك النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" في إرادة طوكيو وإخلاصها تجاه تحسين العلاقات، وطالب أيضا باتخاذ إجراء مناسب ضد الدبلوماسي الياباني الذي أدلى بتصريح مهين للرئيس مون. وقبل مغادرته إلى اليابان في وقت سابق من اليوم، أشار نائب الوزير الكوري الجنوبي إلى أن التعليق المذكور من قبل "هيروهيسا سوما" نائب رئيس البعثة في كوريا الجنوبية، كان "عقبة كبيرة" أمام رحلة "مون" إلى اليابان وعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني. "يوشيهيدي سوغا".وخلال الاجتماع أيضا ناقش "تشيه" مع نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري" القضايا المعلقة الأخرى بين البلدين، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب وقضايا العمل القسري، بالإضافة إلى التعاون بشأن فيروس كورونا.