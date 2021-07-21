وصول البحارة التابعين لوحدة تشونغ هيه المصابين بفيروس كورونا إلى كوريا

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وصل جميع أعضاء وحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه" البالغ عددهم 301 الذين أصيبوا بعدوى واسعة النطاق بفيروس كورونا، إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء.وقالت وزارة الدفاع الوطني إن ناقلة جوية متعددة المهام من طراز "كيه سي-330 سيغنوس" تحمل 160 بحارا من المدمرة "مون مو العظيم"، قد هبطت في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" في حوالي الساعة 5:30 من مساء أمس. كما وصلت بعد ذلك بوقت قصير طائرة عسكرية أخرى تحمل الـ141 بحارا الباقين.وقد أثبتت الاختبارات أن 247 من أصل 301 فرد، أي بنسبة 81%، في الكتيبة 34 التابعة لوحدة "تشونغ هيه"، مصابون بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات الجماعية في الجيش الكوري. وأوضحت وزارة الدفاع أن 14 بحارا، بينهم ثلاثة يعانون من أعراض متوسطة، سيتم نقلهم إلى مؤسسات طبية، بينهما سيتم نقل أولئك الذين لم تثبت الاختبارات إصابتهم إلى منشأة للحجر الصحي داخل الجيش.