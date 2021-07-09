نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

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تبدأ نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" زيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول القضايا الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار جولة تشمل ثلاث دول في منطقة شرق آسيا.وسوف تصل "شيرمان" إلى قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد ظهر اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وقد أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي محادثات مع نائب وزير الخارجية الياباني "موري تاكيو" في طوكيو أمس الثلاثاء. وسينضم إلى الاثنين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" في اجتماع ثلاثي صباح اليوم.وسوف تلتقي "شيرمان" مع "تشيه" لإجراء حوار استراتيجي يوم الجمعة في كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه خلال الاجتماع سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا بما في ذلك العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك الأمور الإقليمية والعالمية.كما ستلتقي "شيرمان" بوزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ"، ومدير المخابرات الوطنية "بارك جي وان"، كما ستزور وزارة التوحيد خلال إقامتها في سيول.