كوريا واليابان تعقدان محادثات بين نائبيْ وزيري الخارجية في طوكيو

Photo : YONHAP News

أجرى نائبا وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات أمس الثلاثاء في طوكيو، بعد يوم من الإعلان عن قرار رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" بعدم زيارة أولمبياد طوكيو الصيفية.وعقد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" محادثات مع نظيره الياباني "تاكيو موري" في مقر وزارة الخارجية اليابانية بعد ظهر أمس الثلاثاء. وشهدت المحادثات، التي استمرت حوالي 90 دقيقة، حرب أعصاب بين الجانبين بسبب تصريحات دبلوماسي ياباني رفيع المستوى مثيرة للجدل بشأن الرئيس "مون"، والقضايا الأخرى المعلقة.وكان "هيروهيسا سوما" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية في سيول قد أدلى مؤخرا بتعليق جنسي مسيء للرئيس "مون" حول جهوده لتحسين العلاقات الثنائية. وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "تشيه" احتج على تصريحات "سوما" ووصفها بأنها "غير دبلوماسية ووقحة"، وطالب طوكيو باتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن.وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، قال "موري" إن اليابان لا يمكنها قبول أحكام محكمة كورية جنوبية بشأن قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب وقضية العمل القسري، وكرر دعوات بلاده لسيول لحل هذه القضايا. وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا رغم ذلك على مواصلة الجهود لحل القضايا العالقة، بناء على نتائج المحادثات على مستوى العمل التي جرت لتحقيق عقد قمة بين قائديْ البلدين.