أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر الثامن في يونيو

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي في يونيو بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الخام.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، استقر مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات عند 109,06 نقطة في يونيو، بزيادة بلغت 0,4% مقارنة بما كانت عليه في الشهر الأسبق. وسجل المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا للشهر الثامن على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي.وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر بنسبة 6,4%. وقاد الارتفاع في المؤشر أسعار السلع الصناعية التي ارتفعت بنسبة 0,6% في يونيو بالمقارنة مع الشهر الأسبق.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 3,5% بالمقارنة مع الشهر الأسبق، بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام. كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0,3% على أساس شهري في يونيو، مع ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 3,2%.