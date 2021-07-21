كوريا تسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها طوال يوم أمس الثلاثاء 1784، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال اليوم السابق رفعت العدد التراكمي للإصابات في البلاد إلى 182 ألفا و265 حالة.وكان من بين الحالات الجديدة 1726 حالة إصابة محلية المصدر، و58 حالة لدى القادمين من الخارج. وقد سجلت كوريا رقما قياسيا جديدا ليحل محل الرقم القياسي السابق البالغ 1614، الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي.