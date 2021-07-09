أكبر أزمة لوباء كورونا في نهاية يوليو وبداية أغسطس

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا ألفا و784 حالة خلال أمس ليسجل الرقم الأكبر منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل حوالي سنة ونصف.بالنسبة للعاصمة سيول التي يتم تطبيق المستوى الرابع من نظام التباعد الاجتماعي عليها، فقد زاد عدد حالات الإصابة الجديدة زيادة كبيرة أمس مقارنة مع أول من أمس حيث بلغ مستوى 600 حالة ومنها 10 حالات في ساونا في منطقة كوان آن.من المتوقع أن ينتهي المستوى الرابع من نظام التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكبرى يوم 25 من هذا الشهر. وستقرر الحكومة الكورية ما إذا كانت هناك إجراءات جديدة أم لا، والإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع.يرى عدد من المراقبين أنه من غير السهل تخفيض المستوى بالنظر إلى الاتجاه الحالي لانتشار الوباء.وبلغت نسبة عدد حالات الإصابة الجديدة في غير منطقة العاصمة الكبرى 30 % لليوم الرابع على التوالي مما يشير إلى انتشار الجائحة انتشارا واسعا في مختلف أرجاء البلاد.ولهذا فإن المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة يبحث حاليا حظر الاجتماعات الخاصة بعد الساعة السادسة مساء حتى في غير منطقة العاصمة الكبرى.ومن المتوقع أن تشهد البلاد أكبر أزمة وبائية في الفترة ما بين نهاية هذا الشهر وبداية شهر أغسطس القادم التي تمثل موسم الإجازات الصيفية.ومن المثير للقلق أيضًا تلك الزيادة الكبيرة في التنقلات بين مناطق البلاد في هذه الفترة حيث طالبت الحكومة الكورية المواطنين بالاستمتاع بالإجازات في مواعيد مختلفة.