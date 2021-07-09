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أقام فريق التحقيق الخاص "هو إيك بوم" دعوى قضائية ضد محافظ مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في عام 2018 بتهمة تزوير التغريدات على إحدى بوابات الإنترنت بالتآمر مع مجموعة ما يسمى "دروكينغ"، وبتهمة اقتراح وظيفة قنصل عام في مدينة سانداي اليابانية للمجموعة مقابل تقديم المساعدة في الانتخابات المحلية.وافقت المحكمتان الأولى والثانية على مشاركة المحافظ كيم في عرض برنامج خاص لتزوير التغريدات لمجموعة دروكينغ بحيث حكمتا بسجنه لمدة عامين بتهمة التآمر في تزوير التغريدات.فيما يتعلق بمخالفة قانون انتخاب الوظائف العامة، اختلفت المحكمتان في الحكم بحيث حكمت المحكمة الأولى بسجنه لمدة 10 أشهر وتعليق التنفيذ لمدة عامين، بينما قامت المحكمة الثانية بتبرئته.أما المحكمة العليا فقد وافقت اليوم على حكم محكمة الاستئناف، حيث قالت إنه ليس هناك أخطاء مثل سوء الفهم القانوني أو إغفال الحكم فيما يتعلق بتهمة تزوير التغريدات.وفي مجال تبرئة تهمة مخالفة قانون انتخاب الوظائف العامة، رأت أن الدلائل على أن اقتراحه بوظيفة قنصل عام جاء من أجل الانتخابات المحلية، غير كافية.ونتيجة لحكم المحكمة العليا يفقد المحافظ كيم منصبه ويُحرم أيضا من الحق في الترشح لأي منصب عام لمدة 5 سنوات حتى نهاية إنفاذ الحكم.من ناحية أخرى، قال المحافظ كيم إنه يتحمل المسؤولية حسب قرار المحكمة العليا، ولكنه سيترك الحكم النهائي على ما هو صحيح للناس.