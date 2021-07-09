الرئيس الكوري يختار فرقة بي تي إس كبعثة رئاسية خاصة له

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عيّن الرئيس الكوري "مون جيه إين" فرقة "بي تي إس" كبعثة رئاسية خاصة للأجيال القادمة والثقافة.قالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة "بارك كيونغ مي" اليوم إن هذا التعيين جاء في إطار الدبلوماسية العامة الرامية إلى توسيع آفاق الدبلوماسية من خلال حشد الطاقة الدبلوماسية الشعبية حيث تعزيز صورة الدولة التي تقود الشؤون الدولية من خلال التعاون مع خبراء مدنيين يقومون بأنشطة بارعة على خشبة المسرح الدولي.وذكرت أن الفرقة الكورية بكونها بعثة رئاسية خاصة ستحضر الدورة الخامسة والسعبين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم وغيرها من المحافل الدولية المهمة لنقل رسالة للتعازي والأمل إلى الشباب في جميع دول العالم.كما أوضحت أن الفرقة تنوي تنفيذ مختلف أنواع الأنشطة الرامية إلى تفعيل التعاون الدولي من أجل حل القضايا الدولية المختلفة بما في ذلك البيئة وتحسين الفقر وعدم المساواة واحترام التنوع.وأشارت إلى أن أغنية "إذن بالرقص" للفرقة احتلت المركز الأول في جدول بيلبورد "هوت 100" يوم أمس خلفًا لأغنيتها "زُبدة" التي احتلت المركز الأول لمدة 7 أسابيع أخيرة، مؤكِّدةً على أن الأغنية الأولى تحمل رسالة التعازي في كلماتها، ورسالة بلغة الإشارة في رقصتها، ورسالة التعايش والتوافق بين مختلف الأعراق البشرية لتتوافق مع إرادة جمهورية كوريا التي تعمل على التغلب على أزمة كورونا من خلال التضامن والتعاون مع جميع شعوب العالم.