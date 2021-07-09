وصول مليون و 866 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد

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صرح فريق التعامل مع التطعيم ضد جائحة كورونا أن مليونا و866 ألف جرعة من لقاح فايزر قد وصلت إلى مطار "إينتشون" الدولي بالبلاد في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح اليوم.تمثل هذه الكمية جزءا من بين 66 مليون جرعة وقَّعتْها الحكومة الكورية مباشرة مع شركة فايزر الأمريكية.يشار إلى أن كمية أسبوعية محددة من اللقاح تصل إلى البلاد بالترتيب بحيث وصلت 7 ملايين وألفي جرعة إلى البلاد خلال النصف الأول من هذا العام. ومنذ بداية هذا الشهر، وصلت 627 ألف جرعة يوم 7، و799 ألف جرعة يوم 14.عند حصر الجرعات التي وصلت اليوم من الشركة الأمريكية، تبلغ كميات اللقاح التي وصلت خلال هذا الشهر 3 ملايين و292 ألف جرعة.شرح الفريق أنه إذا تم إضافة 701 ألف جرعة وصلت إلى البلاد من خلال عقد اتفاقية تبادل اللقاحات مع الحكومة الإسرائيلية، فإنه يكون قد تم إدخال 3 ملايين و993 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد خلال هذا الشهر وحده.