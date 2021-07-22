وزراء خارجية كوريا الجنوبية وتشيلي يبحثان التعاون الثنائي

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ناقش وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" ونظيره التشيلي "أندريس ألاماند" التعاون بين البلدين، في الاجتماع الذي عُقد بين الوزيرين في سيول أمس الأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الكورية.وخلال الاجتماع، طلب "جونغ" تعاون "تشيلي" لبدء المناقشات حول انضمام كوريا الجنوبية إلى تحالف المحيط الهادئ، وهو تكتل تجاري لأمريكا اللاتينية يضم تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو.وردا على ذلك، قال الوزير التشيلي إن بلاده ستتناقش مع الدول الأعضاء الأخرى حتى يمكن بدء المحادثات في العام المقبل.وقال ألاماند أيضًا إن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتشيلي جعلت كوريا الجنوبية شريكا تجاريا رئيسيا لبلاده، ودعا إلى تعاون سيول في تعديل الاتفاقية لتعكس التوجهات المتغيرة في الاقتصاد العالمي.