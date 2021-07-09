توقعات بتسجيل رقم قياسي جديد لعدد حالات الإصابة بكورونا

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من المتوقع أن تسجل كوريا الجنوبية اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.ووفقا لما أعلنته سلطات الحجر الصحي والحكومات الإقليمية أمس الأربعاء، فقد تم تسجيل ألف و456 حالة إصابة حتى الساعة 9 مساء.ويعد هذا أقل بمقدار 225 حالة عن حصيلة الثلاثاء في نفس الوقت. ومن ناحية أخرى، سيتم إضافة 270 حالة مرتبطة بتفشي العدوى بين أفراد وحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه"، الذين عادوا إلى البلاد يوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن تعلن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن نحو ألف وثمانمائة حالة أو أكثر اليوم الخميس.ونظرا للارتفاع المستمر في عدد الحالات، من المتوقع أن تمدد الحكومة العمل بالمستوى 4 من قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة لعدة أسابيع. وقد ظلت منطقة العاصمة تسجل متوسطا يوميا يبلغ حوالي ألف حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.