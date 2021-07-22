فريق كرة القدم الأولمبي يواجه نيوزيلندا اليوم الخميس

سيكون فريق كرة القدم الأولمبي للرجال أول من يمثل كوريا الجنوبية خلال أولمبياد طوكيو، حيث من المقرر أن يواجه نيوزيلندا في مباراة جماعية بعد ظهر اليوم الخميس.وسوف تقام المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية على ملعب "إيباراكي كاشيما" في الساعة 5 مساء. وسوف تقام المباراة قبل يومين من الافتتاح الرسمي دورة ألعاب طوكيو 2020، وهي أول منافسة أولمبية للرياضيين من كوريا الجنوبية.وقد فازت كوريا الجنوبية في جميع المباريات الثلاثة السابقة ضد نيوزيلندا تحت سن 23 عاما، وفازت في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو عام 2021 قبل أولمبياد لندن.وتعد هذه هي المشاركة التاسعة الأولمبية لكوريا الجنوبية على التوالي. ويهدف المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم هاك بوم" إلى إحراز نتيجة أفضل من الميدالية البرونزية التي حصل عليها الفريق في أولمبياد لندن، وهو أفضل أداء لكوريا الجنوبية حتى الآن.وسوف يواجه الفريق رومانيا في 25 يوليو، وهندوراس في 28 يوليو.