نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبدأ برنامج زيارتها إلى كوريا الجنوبية

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من المقرر أن تبدأ نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة "ويندي شيرمان" برنامج زيارتها الرسمية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، باجتماع مع وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ".وقد وصلت "شيرمان" مساء الأربعاء إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بعد إجراء محادثات مع نظيريها من كوريا الجنوبية "تشيه جونغ كون" واليابان "تاكير موري" في اليابان.وخلال المحادثات مع الوزير "جونغ" التي ستعقد في مقر الوزارة صباح الخميس، من المرجح أن تنقل "شيرمان" توجهات وسياسات إدارة "جو بايدن" بشأن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا العالمية مثل تغير المناخ والوباء.كما ستجتمع "شيرمان" غدا الجمعة مع نائب الوزير "تشيه" لإجراء الحوار الاستراتيجي التاسع بين نواب وزراء الخارجية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يراجعا التقدم المحرز في الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثنائية في مايو، وقضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ومن المحتمل أن تطلب "شيرمان" انضمام كوريا الجنوبية إلى جهود الولايات المتحدة لحشد حلفائها ضد الصين.