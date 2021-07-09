معرض خاص في سيول احتفالا بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الكورية اللبنانية

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يقيم الفنان الكوري "جانغ جون صوك" المشهور بتشكيل الحروف الكورية معرضًا خاصا له احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ولبنان في مركز "ذا ترينيتي" للفن في منطقة "يونغ سان" بالعاصمة سيول. ومن المتوقع أن يستمر المعرض حتى يوم 25 من شهر أغسطس القادم.يُشار إلى أن الفنان جانغ ظل يُكرِّس جهوده للبحث عن كيفية ربط المشاهدين والبيئة الإيكولوجية من خلال مراقبة الطبيعة عن كثب، بما فيها الزهور والغابات والنجوم. وفي المعرض يستعرض الفنان حوالي 20 لوحة فنية له.وجاء هذا المعرض بالتعاون مع السفارة اللبنانية لدى كوريا من أجل نقل رسالة لإدراك أهمية البيئة والتعافي إلى مختلف السفارات الأجنبية هناك بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات بين البلدين.بهذه المناسبة قال السفير اللبناني لدى سيول "أنطوان عزام" إن الفنان جانغ يتناول قضية البيئة التي يواجهها العالم بلغة لطيفة جدا، مضيفا أن أعماله التي أنتجها باستخدام الحروف الجميلة "هانغل" تلمس قلوبنا أكثر. وذكر أنه سعيد بالتعريف بقضية التوعية البيئية باستخدام اللغة القوية المتمثلة في الثقافة.