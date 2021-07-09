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احتلت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية بأغنيتها الجديدة "إذن بالرقص" المركز الأول في أحد الجداول الرئيسية لشركة بيلبورد الأمريكية "المائة فنان (Artist 100)" أيضًا بعد أن كان قد احتل المركز الأول في جدول "بيلبورد 100" الفردي للشركة الأمريكية.أعلنت بيلبورد أمس أن الفرقة حققت هذا الإنجاز بعد التغلب على نجمة البوب "أوليفيا رودريغو".الجدير بالذكر أن جدول "المائة فنان" يقوم بترتيب الأغاني من خلال حساب مبيعات الموسيقى والألبومات، وكمية البث المباشر، ونتائج البث الإذاعي، وأنشطة الوسائط الاجتماعية، وما إلى ذلك.جاء احتلال الفرقة قمة الجدول لأول مرة منذ شهر مارس الماضي ليكون للمرة السابعة عشر.كما نجحت بي تي إس في إعادة ألبوماتها السابقة إلى التقدم في جدول "بيلبورد 200" بحيث تقدم ألبومها الرابع بعنوان "خريطة الروح" بـ13 مركزا بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليحتل المركز الـ93، بينما ارتفع ألبومها "بي (BE)" بـ43 مركزا مقارنة مع الأسبوع السابق ليحتل المركز الـ108.علاوة على ذلك لم تحتل بي تي إس القمة في جدول "هوت 100" فقط، بل أيضا في جدول "بيلبورد غلوبال 200" الذي يرتب الأغاني الشعبية من خلال جمع نتائجها في حوالي 200 دولة ومنطقة وجدول "بيلبورد غلوبال".سبق لأغنية الفرقة "إذن بالرقص" أن احتلت المركز الأول في جدول "هوت 100" هذا الأسبوع خلفا لأغنيتها الأخرى "زبدة" التي ظلت تحافظ على المركز الأول في نفس الجدول للأسبوع السابع على التوالي.