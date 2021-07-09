الموجة الحارة مستمرة طوال هذا الأسبوع

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شهدت البلاد موجة من الحر الشديد طوال اليوم. وأصدرت السلطات تحذيرًا من ارتفاع درجة الحرارة في معظم المناطق الوسطى بما فيها سيول، ومناطق "هونام"، ومدينة ديكو، وبعض مناطق "يونغ نام"، كما أصدرت تحذيرًا من هذه الموجة الحارة في غيرها من بقية مناطق البلاد.ومع تساقط أشعة الشمس الحارة طوال النهار، بلغت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مدينتي تشون تُشن، وتشونغ جو، وغيرهما من المناطق الوسطى حيث بلغت 35 درجة مئوية.وقد سجَّل الجهاز الآلي للأرصاد الجوية 37.9 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة يوم أمس في حي "سويو" بسيول، وحي "جوكيو" بمدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي.ولم تنخفض الحرارة في المساء أيضا، بحيث شهدت كثير من مناطق البلاد ظاهرة الليالي الاستوائية.هكذا تزداد الحرارة يوما بعد يوم في البلاد المحاطة بالضغط الجوي المرتفع القادم من كل من المحيط الهادئ الشمالي والتبت.ومنع الضغط الجوي المرتفع سلسلة من الأعاصير من الاقتراب من البلاد بحيث جعلها تغير اتجاهها إلى الصين. مثلا انتقل الإعصار رقم 7 "تشومباكا" إلى الصين صباح أمس بعد أن كان قد حل على جنوب البلاد. ولكن المشكلة كانت تكمن في الإعصار رقم 6 "إينفا"، ففي أثناء انتقاله إلى الصين أرسل كميات كبيرة من البخار الساخن إلى شبه الجزيرة الكورية.قال "كيم يونغ جون" محلل الأرصاد الجوية إن بعض المناطق الكورية الغربية ستشهد ارتفاع أقصى درجات الحرارة بأكثر من 38 درجة مئوية.وبلغ العدد التراكمي للمرضى المصابين بالحرارة 510 مرضى حتى أول أمس خلال هذا الصيف، بينما بلغ عدد الوفيات 6 أشخاص.