الرئيس مون يؤجل إجازته الصيفية وسط تفشي الفيروس والموجة الحارة

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قال المكتب الرئاسي أمس الخميس إن الرئيس "مون جيه إين" قرر تأجيل إجازته الصيفية، وسط المخاوف من الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكان من المقرر أن يقضي الرئيس إجازته الصيفية في مطلع الشهر المقبل.وخلال اجتماعه مع مساعديه يوم الاثنين، قال الرئيس "مون" إن الأمة تواجه أسوأ مرحلة من الوباء حتى الآن، ومع بداية موجة الحر المستمرة، ستعاني الأمة من أحد أصعب فصول الصيف حتى الآن.وقال المكتب الرئاسي للصحفيين في وقت سابق من الأسبوع إن الرئيس أمر المسؤولين بفرض إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة موجزة لاحتواء الموجة الأخيرة من الإصابات.كما دعا الحكومة إلى تسريع وتيرة التطعيم، وإنشاء نظام للاستجابة الطارئة لمرضى ضربة الشمس والإجهاد الحراري، وتعهد بأن تتخذ الحكومة إجراءات شاملة فيما يتعلق بالفيروس وكذلك الموجة الحارة.وفي العام الماضي، قطع الرئيس "مون" إجازته الصيفية أيضا، حيث كانت كوريا الجنوبية تعاني من وطأة الأمطار الغزيرة.