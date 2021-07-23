حاكم كيونغ كي يواصل تقدمه على النائب العام السابق في استطلاعات الرئاسة

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أظهر استطلاع حديث للرأي أن حاكم مقاطعة "كيونغ كي" "لي جيه ميونغ" وسع تقدمه على النائب العام السابق "يون صوك يول"، في السباق بين المرشحين الرئاسيين المحتملين.وأظهر استطلاع الرأي أجرته وكالات متعددة من يوم الاثنين إلى الأربعاء وشمل نحو ألف من البالغين من جميع أنحاء البلاد أن 27% قالوا إن الحاكم "لي" مناسب تماما لمنصب الرئاسة، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي.ومن ناحية أخرى، حصل "يون"، وهو المتسابق الرئاسي المحتمل لكتلة المعارضة، على 19% من التأييد، بانخفاض نقطة مئوية واحدة أيضا عن الأسبوع السابق.وظلت نسبة تأييد زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم السابق "لي ناك يون" دون تغيير عند 14%، بينما احتل النائب عن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، "هونغ جون بيو" المركز الرابع بنسبة تأييد 4%.كما وسع "لي" المرتبط بالحزب الحاكم تقدمه على "يون" في السباق الافتراضي الثنائي بينهما بحصوله على نسبة 46% من التأييد مقارنة بـ 33% حصل عليها "يون"، وكانت النسبة المقابلة منذ أسبوعين 43% و33% على التوالي.وتبلغ نسبة الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يساوي 3 نقاط مئوية. وتم إجراؤه بالاشتراك بين معهد "هانكوك" للأبحاث ومعهد كوريا الدولي للأبحاث ومعهد "KSTAT" ومؤسسة "إمبرين".