اليونسكو تعرب عن أسفها إزاء تقاعس اليابان عن الاعتراف بمعاناة ضحايا العمل القسري

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تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرارا يتضمن أن اليابان تقاعست عن تقديم توضيحات كافية عن ضحايا العمل الجبري من الكوريين في زمن الحرب، في مركز للمعلومات بطوكيو.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن اللجنة تبنت القرار أمس الخميس في جلسة افتراضية.وأعربت اللجنة في القرار عن "أسفها الشديد" لتقاعس طوكيو عن الوفاء بتعهدها بإحياء ذكرى ضحايا العمل الجبري في 23 من المنشآت الصناعية التي صنفت جماعيا ضمن "التراث العالمي لليونسكو" في عام 2015.وكانت اليابان قد تعهدت بافتتاح مركز للمعلومات لتذكر ضحايا العمل القسري في تلك المنشآت، بما في ذلك جزيرة "هاشيما"، حيث أجبر الكوريون على العمل في مناجم الفحم؟وقد افتتحت اليابان مركزا إعلاميا في طوكيو في يونيو، لكنها سلطت الضوء فقط على إنجازات الثورة الصناعية اليابانية دون أي ذكر لمعاناة الضحايا.وحثت اللجنة اليابان على تحسين المعروضات في مركز المعلومات، حتى يفهم الزوار أن عددًا من الكوريين أجبروا على العمل في جزيرة "هاشيما". كما طلبت من اليابان تقديم تقرير إلى اللجنة بحلول ديسمبر من العام المقبل فيما يتعلق بإجراءات تحسين المعروضات.