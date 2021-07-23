إطلاق الحوار الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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من المقرر أن يجري النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" محادثات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" اليوم الجمعة.وسيكون الحوار الاستراتيجي المرتقب بين نائبي وزيري خارجية البلدين هو الأول منذ إطلاق إدارة "بايدن".ومن المتوقع أن يبحث الجانبان في الاجتماع سبل استئناف الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتبادل التقييمات حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وقد أجرت "شيرمان" محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" أمس الخميس، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في جهود إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى الحوار.وسوف تختتم "شيرمان" زيارتها إلى سيول اليوم الجمعة وتغادر متوجهة إلى منغوليا، قبل أن تزور الصين يوم الأحد في رحلة تستغرق يومين، ويقال إنها ستلتقي خلالها بوزير الخارجية الصيني "وانغ يي".