افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020

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من المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة لمدة 17 يوما، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وسوف تبدأ دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" رسميا بحفل الافتتاح في الساعة 8 مساء في ملعب طوكيو الوطني تحت شعار "متحدون بالعاطفة"، لإعادة التأكيد على دور الرياضة وقيمة الألعاب الأولمبية.وستكون كوريا الجنوبية الدولة رقم 103 من حيث دخول حفل الافتتاح، حيث سيحمل السباح "هوانغ سون وو" ولاعبة الكرة الطائرة "كيم يون كونغ" علم البلاد.وسوف يتنافس حوالي 11 ألف رياضي من جميع أنحاء العالم على 339 ميدالية ذهبية في 33 حدثا رياضيا.وتهدف كوريا الجنوبية إلى إحراز أكثر من 7 ميداليات ذهبية، والترتيب ضمن العشرة الأوائل من حيث مجموع الميداليات.