كوريا الجنوبية تمدد العمل بالمستوى 4 من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة لمدة أسبوعين

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قررت كوريا الجنوبية تمديد العمل بأعلى مستوى من إجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الكبرى لمدة أسبوعين إضافيين، لاحتواء الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد.كما سيظل حظر تجمع 3 أشخاص أو أكثر بعد الساعة 6 مساء ساريا لمدة هذين الأسبوعين أيضا.وأعلن وزير الداخلية "جيون هيه تشول" القرار اليوم الجمعة خلال اجتماع حكومي، قائلا إنه يتعين على البلاد تقليل السفر والتجمعات الخاصة لاحتواء تفشي العدوى.وبذلك ستظل إجراءات التباعد الاجتماعي من المستوى 4 سارية في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" وإنتشون حتى 8 من أغسطس.وقال الوزير إن متوسط عدد الإصابات اليومية بلغ حوالي 660 إصابة في الموجة الثالثة من الوباء أواخر العام الماضي، لكن الرقم قفز إلى 1,410 في الموجة الأخيرة.وطالب المواطنين بإلغاء التجمعات غير الضرورية والامتناع عن السفر في عطلة نهاية الأسبوع.