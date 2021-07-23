كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة تقف وراء المظاهرات المناهضة للحكومة في كوبا

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، زاعمة أنها دبرت المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في كوبا.وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أمس الخميس على موقعها على الإنترنت إن المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة التي انطلقت في "هافانا" ومدن أخرى في كوبا كانت نتيجة لتلاعب واشنطن من وراء الكواليس وحصارها المستمر المفروض ضد كوبا للقضاء على الاشتراكية والثورة.وأعربت الوزارة عن دعمها لنضال شعب كوبا لهزيمة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لكوبا ودفاعهم عن اشتراكية بلادهم.كما انتقدت الولايات المتحدة لعقوباتها المفروضة ضد الدولة الاشتراكية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تبنت مؤخرا قرارا يطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي لكوبا.وهذه هي المرة الثالثة التي تذكر فيها وزارة الخارجية للشمال المظاهرات في كوبا. وقد حافظت الدولتان على علاقات ودية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1960.