من المحتمل تطبيق نظام فقاعة السفر مع سايبان في أغسطس

Photo : YONHAP News

من المرجح أن يبدأ السفر الخالي من الحَجْر الصحي بين كوريا الجنوبية وسايبان في شهر أغسطس القادم، فيما ستَستأنِف شركات الطيران الكورية رحلاتها الجوية إلى جزيرة سايبان اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع كما هو مخطط له.وقد وَقَّعَتْ كوريا الجنوبية وسايبان اتفاقية لفقاعة السفر يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي ليتم من خلالها إعفاء المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، من الحجر الصحي الإلزامي عند الدخول، حيث كان من المتوقع أن يبدأ تطبيق الاتفاقية في أواخر الشهر الجاري أو أوائل شهر أغسطس المقبل.لكن مسؤولاً في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قال إنه من المُتوقَّع أن يتم تطبيق الاتفاقية في شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن سايبان لم تكمل حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية.وبِغَضِّ النظر عن تطبيق نظام فقاعة السفر، ستبدأ شركتا "آسيانا" و"جيجو" الكوريتان تسيير رحلاتها إلى سايبان يوم الغد السبت، فيما ستقوم شركة "تي واي" الكورية بتسيير رحلاتها يوم التاسع والعشرين من يوليو الجاري.وسيخضع المسافرون من كوريا إلى سايبان قبل تطبيق نظام فقاعة السفر للحجر الصحي الإلزامي لمدة 5 أيام من دخولهم.